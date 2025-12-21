Prezident Srbska Aleksandar Vučić na spoločnej tlačovke uviedol, že v rozhovoroch so slovenskou delegáciou, ktorú viedol prezident Peter Pellegrini, sa hovorilo o bilaterálnych vzťahoch, ďalšom zlepšovaní hospodárskej spolupráce, postavení Slovákov v Srbsku, územnej celistvosti našej krajiny a o jej európskej ceste.
Vučić po stretnutí s Pellegrinim a po plenárnom zasadnutí delegácií, na ktorom sa zúčastnili aj ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová, ministerka vnútorného a zahraničného obchodu Jagoda Lazarevićová, minister obrany Bratislav Gašić, minister zdravotníctva Zlatibor Lončar a minister cestovného ruchu a mládeže Husein Memić, povedal, že obidve krajiny spája hlboká historická tradícia.
Prezident tiež uviedol, že bola dohodnutá ďalšia vojensko-technická spolupráca a dodal, že sa hovorilo aj o skúsenostiach Slovenska v oblasti jadrovej energie a obnoviteľných zdrojov energie, o angažovaní slovenských spoločností v Srbsku a o vytváraní priaznivého investičného prostredia.
Prezident Vučić potvrdil, že zajtra s prezidentom Pellegrinim spoločne navštívia Báčsky Petrovec, kde sa stretnú s predstaviteľmi Slovákov vo Vojvodine, ako aj s predstaviteľmi obecnej správy. Hovoril aj o ukončení projektu rekonštrukcie Domu kultúry v Padine, ktorá by mala byť ukončená v apríli 2026, ako aj o výstavbe Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci.
Vyjadril vďačnosť Slovensku za rešpektovanie územnej celistvosti Srbska, ako aj medzinárodného verejného práva a Charty Organizácie Spojených národov.
Pellegrini uviedol, že pre ďalšiu bezpečnosť Európskej únie je dôležité pokračovať v procese rozširovania na región západného Balkánu vrátane Srbska.
Odkladanie otvárania klastrov Pellegrini považuje za politickú hru niektorých členských štátov Európskej únie, ktoré hrajú so Srbskom nefér hru. Zdôraznil, že ak niekto spĺňa podmienky, malo by mu byť umožnené otvárať klastre jeden po druhom.
Vyhlásil, že Srbsko je kľúčovým aktérom pri udržiavaní stability a mieru v regióne a dodal, že Slovensko bude vždy podporovať Srbsko na jeho ceste do Európskej únie.