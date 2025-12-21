V pondelok 22. decembra o 18. hodine sa vo veľkej sieni farského úradu CZ Padina uskutoční tretí ročník Vianočného koncertu mladých talentov.
Pod organizáciu koncertu sa podpisuje Miestny odbor Matice slovenskej v Padine.
