1620 – prví anglickí osadníci v Severnej Amerike vystúpili na pevninu z lode Mayflower v dnešnom Plymouthe, štát Massachusetts.
1824 – zomrel anglický lekár, geológ, paleontológ a politik James Parkinson, ktorý ako prvý popísal príznaky choroby dnes známej ako Parkinsonova choroba.
1846 – Robert Liston predviedol prvú éterovú anestéziu v Európe.
1847 – Ľudovít Štúr vystúpil na uhorskom sneme v Bratislave za zrušenie poddanstva.
1849 – rakúsky minister vnútra Alexander Bach nariadil Slovenským novinám používať tzv. staroslovenčinu (slovakizovaná biblická čeština), čím ju nepriamo vyhlásil za jeden z úradných jazykov na Slovensku.
1881 – v Belehrade bola založená Srbská novinárska spoločnosť. Predsedom prvej Správnej rady bol spisovateľ, vtedy redaktor novín Srpska nezavisnost Laza Kostić.
1884 – v Bratislave vznikol najstarší výtvarnícky umelecký spolok na Slovensku Kunstverein.
1889 – v Amerike vyšlo prvé číslo časopisu amerických Slovákov Slovák.
1898 – vedci Pierre a Marie Curieovci izolovali nový prvok rádium.
1948 – Národné zhromaždenie ČSR prijalo zákon o krajskom zriadení, čím na Slovensku vzniklo šesť krajov: Bratislavský, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský.
1958 – v prezidentských voľbách, ktoré sa vo Francúzsku konali už podľa novej ústavy, zvíťazil generál Charles de Gaulle.
2007 – deväť z 12 nových členských krajín Európskej únie vrátane Slovenska sa stalo oficiálne členmi schengenského priestoru.
2012 – oficiálny videoklip k hitu Gangnam Style juhokórejského rapera Psy ako prvý prelomil hranicu jednej miliardy kliknutí na YouTube.