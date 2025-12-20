Ministerka pre starostlivosť o rodinu a demografiu Jelena Žarićová-Kovačevićová dnes vyhlásila, že v tomto roku bolo matkám vyplatených 750 miliónov dinárov vo forme subvencií na kúpu prvej nehnuteľnosti. Zároveň uviedla, že na rok 2026 je na toto opatrenie vyčlenených 1,1 miliardy dinárov.
Informovala, že ministerstvu bol schválený nárast rozpočtu na rok 2026 o 33,02 %, pričom tieto prostriedky budú určené práve na dotácie pre matky pri kúpe ich prvej nehnuteľnosti.
„Ide o opatrenie, ktoré sa v rámci nášho ministerstva využíva najviac. Podávanie žiadostí prebieha kontinuálne, čo nás teší. Vyjdeme v ústrety každému, s každým budeme hovoriť a vynasnažíme sa, aby žiadateľky splnili podmienky a dotáciu získali,“ povedala ministerka pre TV K1 a pripomenula, že maximálna výška príspevku na kúpu prvej nehnuteľnosti je 20 000 eur.
Pripomenula tiež, že podmienkou je, aby prijímateľkou dotácie bola matka, pričom dieťa v čase podania žiadosti nesmie byť staršie ako jeden rok a matka nesmie mať na svoje meno napísanú žiadnu inú nehnuteľnosť. Zdôraznila, že ide o mimoriadne významné opatrenie pre mladých ľudí a tieto subvencie môžu byť výhodou aj pri vybavovaní bankového úveru.