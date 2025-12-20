V piatok 19. decembra o 18.00 h vo veľkej sále Kultúrneho strediska Kysáč usporiadali prvú časť výročného koncertu Novoročná estráda.
Prítomným sa na úvod prihovoril riaditeľ KC Kysáč Pavel Surový. Uplynulý rok ohodnotil ako veľmi úspešný, pokiaľ ide o činnosť Kultúrneho centra, a okrem iného v roku 2026 zahlásil aj otvorenie Ferkovho domu.
Počas dvojhodinového programu celoročnú činnosť predstavili takmer všetky sekcie Kultúrneho centra: tanečníci folklórnych skupín Krôčik, Vienok, Vreteno a Vreteno seniori, ženská spevácka skupina, ako aj početní speváci. Tanečníkov a spevákov sprevádzal orchester pod taktovkou Ondreja Maglovského. Na záver programu nechýbala ani bohatá tombola. Program moderovala Anna Asodiová a realizáciu Novoročnej estrády podporili Správa pre kultúru Mesta Nový Sad, početní sponzori, organizátori, ako aj ochotníci KC Kysáč.