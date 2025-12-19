V konferenčnej sále NVU Magyar Szó sa včera uskutočnila konferencia Menšinové médiá v digitálnej ére, ktorú spoločne zorganizovali dve novinovo-vydavateľské ustanovizne – Magyar Szó a Hlas ľudu. Podujatie bolo zamerané na aktuálne výzvy, s ktorými sa menšinové médiá stretávajú v období zrýchlenej digitalizácie, ako aj na hľadanie riešení pre ich ďalší rozvoj.
Prítomných na úvod privítala Edvina Erdődi, riaditeľka NVU Magyar Szó. O význame a cieľoch konferencie následne hovorila Milana Arňašová Radićová, riaditeľka NVU Hlas ľudu, ktorá zdôraznila, že menšinové médiá majú v súčasnosti nezastupiteľnú úlohu pri ochrane jazykovej a kultúrnej identity menšín.
„Menšinové médiá nie sú iba zdrojom informácií, ale aj strážcami jazyka, identity a kultúrnej pamäti. Ich zachovanie v digitálnej ére je otázkou širšej demokratickej zodpovednosti,“ uviedla vo svojom príhovore.
Úvodné slová zazneli aj od podpredsedu vlády APV Róberta Ótotta, ako aj pomocníčky pokrajinského tajomníka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Tamary Gujovej, ktorí poukázali na význam systematickej podpory menšinových médií zo strany verejných inštitúcií.
Konferencia pokračovala dvoma tematickými panelmi.
Prvý panel bol venovaný komunikačným platformám menšinových médií v digitálnom prostredí. Zúčastnili sa ho Evelin Peševská, zodpovedná redaktorka denníka Magyar Szó, Anna Horvátová, úr. zodpovedná redaktorka týždenníka Hlas ľudu, Miroslav Pap, zodpovedný redaktor mládežníckeho časopisu Vzlet, a Danijela Bakićová, zástupkyňa redakcie týždenníka Libertatea. Diskusiu moderovala Sára Lackó Varjú.
Účastníci diskusie predstavili online produkty, digitálne služby a nové formáty, ktoré jednotlivé redakcie aktívne využívajú, pričom sa dotkli aj tém umelej inteligencie v printových a online médiách, ako aj otázok oslovenia mladšieho publika.
Druhý panel sa viac zameral na organizačné a systémové otázky fungovania menšinových novinovo-vydavateľských ustanovizní v digitálnej ére. Diskutovali v ňom Milana Arňašová Radićová (NVU Hlas ľudu), Edvina Erdődi (NVU Magyar Szó), Zsófia Szerda, (zástupkyňa šéfredaktora Hét Nap), Veronika Vujačićová (NVU Ruske slovo) a Erika Kabóková (Národnostná rada maďarskej národnostnej menšiny).
Diskusia sa niesla v duchu potreby stabilného a transparentného financovania, podpory digitalizácie, vzdelávania mladých novinárov a regionálnej spolupráce, ktoré sú podľa účastníkov kľúčové pre dlhodobé fungovanie menšinových médií.
Na záver si všetci účastníci spoločne pozreli novootvorené múzeum venované NVU Magyar Szó.