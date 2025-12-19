Games.con, festival venovaný gamingu a populárnej kultúre, sa uskutoční na Novosadskom veľtrhu od 19. do 21. decembra a spojí vášnivých fanúšikov videohier aj všetkých návštevníkov túžiacich po hre, súťažení a modernom digitálnom obsahu.
Pod heslom Levelovať sa musí, festival na jednom mieste zhromažďuje celý priemysel modernej zábavy a desiatky tisíc návštevníkov, na ktorých čaká mimoriadne bohatý a pestrý program.
Fanúšikovia videohier budú mať príležitosť dozvedieť sa o novinkách zo svetovej aj domácej hernej scény, vyskúšať najnovšie tituly a predviesť svoje schopnosti na viacerých e-športových turnajoch. Hry ako Counter-Strike 2, EA Sports FC 25 či Tekken sú určené pre súťaživých hráčov, pričom pre víťazov zabezpečili hodnotné finančné ceny. Festival ponúkne aj novinky zo sveta moderných technológií a rôznych oblastí popkultúry – anime, mangy, kníh, ako aj aktuálnych seriálov a filmov. Na mnohých stánkoch budú prebiehať darčekové súťaže, v ktorých si šťastní výhercovia odnesú atraktívne ceny.