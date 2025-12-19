V sobotu 20. decembra sa na Námestí slobody v Báčskom Petrovci uskutočnia tradičné Vianočné trhy. Organizátori pre návštevníkov pripravili rozmanitý program.
Súčasťou trhov bude predaj vianočných dekorácií, koláčov, kvetov a darčekov, ako aj bohatý kultúrno-umelecký program, v ktorom najmladší obyvatelia Petrovca vnesú ducha Vianoc prostredníctvom piesne, tanca a hry.
Okrem teplého čaju, vareného vína a množstva domácich dobrôt atmosféru ešte viac rozprúdi rocková skupina Bijelo Dugme Tribute z Nového Sadu. Ako uvádzajú, s nadčasovými hitmi známej skupiny Bijelo Dugme na návštevníkov čaká pravá zábava a skvelá energia, ktorá všetkých postaví na nohy!