Pred ukončením školského polroka a nadchádzajúcimi sviatkami usporiadali žiaci a profesori Základnej hudobnej školy Teodora Tošu Andrejevića v Rume – vysunutého oddelenia v Starej Pazove novoročný koncert, ktorý odznel v slávnostnej atmosfére včera večer v aule divadelnej sály.
Koncert pozostával z 21 bodov a otvorili ho najmladší – žiaci prvého a druhého ročníka s príležitostnými novoročnými piesňami. Chór vedie profesorka Natalija Adžićová a mladých spevákov sprevádzali aj dvaja profesori Ana Zorićová na husliach a Miloš Adžić na klavíri. Bol to krásny začiatok koncertu, kde následne vystúpili žiaci všetkých hudobných tried (klavíru, flauty, harmoniky a huslí), ktoré sa v Starej Pazove vyučujú. Korepetítormi na klavíri boli M. Adžić a Sanja Prgonjićová. Výnimočne dojímavé boli vystúpenia husľového orchestra a klavírneho dueta.
Podľa slov profesorov školy prvý polrok školského roka 2025/2026 pomaly ukončujú a s dosiahnutými výsledkami žiakov sú spokojní. Žiaci nielen usilovne chodia na hodiny a cvičia hrať na zvolenom nástroji, ale v tomto prostredí je mimoriadne veľký záujem aj o hudobné základné vzdelávanie, a preto sú všetky triedy plne obsadené. Súčasne toto vysunuté oddelenie navštevuje okolo 100 žiakov. Najväčší záujem, podobne ako aj v iných hudobných školách je o triedu klavíra, ktorú v Starej Pazove majú na starosti S. Prgonjićová, M. Adžić a Luka Jovanović.
Hoci sa hudobné súťaže, na ktorých sa zúčastňujú žiaci, konajú prevažne v druhom polroku, žiaci vysunutého oddelenia v Starej Pazove sa už zúčastnili súťaže v Báčskej Palanke, kde mladý pianista Marko Ratković, žiak druhého ročníka, dosiahol pozoruhodné výsledky a už v dňoch nadchádzajúceho víkendu naplánované majú súťažné vystúpenie aj žiačky z triedy flauty, ktorú vedie profesorka Marija Romanićová. Nádejné flautistky Sára Domoniová, Angelina Baćanovićová, Andrijana Bobićová, Ana Voropajevová, Đurđa Muslijevićová, Staša Očovajová a Petra Jeftovićová odcestujú do Belehradu na súťaž Zvuci flaute Sanja Trajković, ktoré bude v Hudobnej škole Stanislava Biničkého.
Koncert s novoročnými piesňami vyvrcholil klavírnym duetom, v ktorom sa predstavila talentovaná Anastasija Sokolovićová spolu so svojou profesorkou S. Prgonjićovou.