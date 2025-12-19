V nedeľu 21. decembra o 13. hodine sa na námestí v Kovačici uskutočnia v poradí už 12. Vianočno-novoročné trhy.
Okrem bohatej ponuky vianočno-novoročných výrobkov, ručných prác, gastronomických špecialít a nápojov si návštevníci budú môcť pozrieť aj príležitostný program. V rámci neho vystúpia spevácke telesá pôsobiace v Kovačici.
V tento deň Kovačicou prejde aj dedko Mráz. Deti ho môžu v uliciach očakávať od 10. do 14. hodiny, keď im bude rozdávať sladkosti. Po obchôdzke Kovačice dorazí priamo na námestie. Detailnú trasu dedka Mráza si môžete, podobne ako aj po minulé roky, pozrieť na mape Turistickej organizácie Obce Kovačica.