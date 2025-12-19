Predseda Európskej rady António Costa dnes vyhlásil, že Európska únia sa rozhodla poskytnúť Ukrajine finančnú podporu vo výške 90 miliárd eur na obdobie rokov 2026 – 2027.
Costa na sociálnej sieti X uviedol, že rozhodnutie o balíku pomoci bolo schválené a lídri EÚ sa zaviazali k jeho realizácii. „Máme dohodu. Rozhodnutie poskytnúť Ukrajine podporu vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 – 2027 je schválené. Prijali sme záväzky – a plníme ich,“ napísal Costa.
V súvislosti s postojom Slovenskej republiky premiér Robert Fico na dnešnej tlačovej konferencii potvrdil, že krajina sa nepripojí k vojnovým pôžičkám ani k súvisiacim garanciám. Zdôraznil, že vláda odmieta financovanie vojenských potrieb zo slovenských zdrojov.
Podľa jeho slov Slovensko po prvýkrát nepodporilo závery samitu Európskej únie týkajúce sa Ukrajiny. Premiér uviedol, že finančné prostriedky by sa mali použiť výhradne na obnovu krajiny a nie na ďalšie zásobovanie zbraňami.