Dvadsiaty šiesty ročník výtvarného tábora Makovička sa uskutoční v sobotu 20. decembra v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci o 8.00 hodine.
Tábora sa zúčastnia stáli účastníci z prostredí, ktoré sa každoročne zúčastňujú Makovičky. Plánuje sa, aby celkový počet prítomných neprevýšil 50 osôb. Počet účastníkov je limitovaný na štyroch žiakov z každej účinkujúcej školy (do každej dielne po jednom žiakovi) a jedného výtvarného pedagóga.
Organizačný výbor tábora naplánoval aj na tento rok tri dielne – maliarsku, sochársku a grafickú, ktoré budú prebiehať v troch učebniach. V dielňach sa bude pracovať rozličnými materiálmi. Materiál bude zabezpečený, no v prípade, že majú účastníci vlastné špeciálne náčinie, môžu si ho priniesť.