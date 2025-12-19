Vedenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Srbsku Hložany pripravilo ďalšiu expozíciu výstavy fotografií pod názvom Hložany vo fotoobjektíve. Ide v poradí o štvrtý ročník tohto podujatia. Slávnostne ju otvorili včera večer v miestnostiach MOMS Hložany.
Výstavu historických fotografií alebo už najnovšie iba zo súčasnosti MOMS Hložany pravidelne usporadúva k niektorému z dedinských sviatkov. Novú expozíciu tentoraz inštalovali pre verejnosť pri príležitosti vianočných sviatkov.
Vlani na tretej edícii tejto výstavy verejnosti predstavili práce štyroch autorov a tentoraz až desiatich autorov. Sú to: Zuzana Dudková, Mária Melichová, Vladimír Greksa, Bianka Bartúnková, Irena Krišková a členky združenia ekológov EKOS: Viera Turčanová, Zuzana Žemberyová, Anna Turanová, Anna Vršková a Viera Hnilicová. Títo autori nie sú profesionáli, fotografujú zo záľuby. Na výstave prezentujú približne 50 plnofarebných záberov na väčšom formáte.
Tematicky je výstava zameraná na flóru a faunu Hložian a ich okolia, ako aj makrosnímky prírodných javov.
„Fotografovanie je v dnešnej dobe dostupné takmer každému. Väčšina nafoteného materiálu však zostane v pamäti počítača alebo v mobile. Koľkokrát sme si povedali: ‚Túto fotku si musím dať vyvolať,‘ ale potom nič. Zostane v mobile zabudnutá. Práve preto organizujeme túto výstavu, aby sme zachovali niektoré momenty pred zabudnutím. Práve fotografia zachytí ten okamih, ktorý je navždy preč, ktorý sa nedá zopakovať. Fotiť sa dá všade, kdekoľvek máte dosť svetla, len treba vedieť komunikovať s prostredím a stať sa jeho súčasťou,“ povedal na vernisáži predseda MOMS Hložany Ondrej Zahorec.
Samotnú výstavu otvoril hložiansky poverenec Stanislav Srnka, ktorý zároveň pochválil snahu matičiarov, ochotníkov a pozval prítomných a verejnosť na Vianočné trhy, ktoré sa konajú dnes.