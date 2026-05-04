Prvý podpredseda vlády Srbska a minister financií Siniša Mali včera rokoval s delegáciou misie Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorú viedla Annette Kyobe, o výzvach, ktorým čelia svetové ekonomiky a ich vplyve na Srbsko, ako aj o najnovších makroekonomických ukazovateľoch, výhľadoch a rizikách.
Mali pri tejto príležitosti predstavil kľúčové parametre Srbska pri realizácii reforiem v súvislosti s tretím hodnotením plnenia ekonomického programu podporovaného aktuálnym nástrojom na koordináciu politiky, ktorý MMF schválil pre Srbsko 9. decembra 2024.
Uviedol, že údaje za prvý štvrťrok tohto roka sú povzbudzujúce, pokiaľ ide o rast HDP, čo poskytuje dobrý základ pre vyšší hospodársky rast na konci roka.
„Srbsko v predchádzajúcich rokoch intenzívne pracovalo na konsolidácii a stabilizácii finančného systému a na komplexných reformách, ktoré neboli jednoduché,“ uviedol minister Mali, pričom dodal, že MMF bol vo všetkých týchto náročných procesoch spoľahlivou a pevnou oporou.
Podľa jeho slov je Srbsko plne odhodlané pokračovať v reformách a na svojej európskej ceste, pričom všetko, čo sa doteraz realizovalo, prinieslo významné výsledky, keďže naša krajina patrila pred dvoma rokmi medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky v Európe.