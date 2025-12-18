V aule staropazovskej divadelnej sály včera večer slávnostne otvorili tradičnú decembrovú výročnú výstavu Združenia výtvarných umelcov Starej Pazovy.
Česť otvoriť 43. výstavu mala Zorica Opavská, predsedníčka združenia. Výstavy sa zúčastnilo 41 umelcov so 48 dielami – 41 obrazov, 5 sôch a 2 drevorezov. Všetci záujemcovia o výtvarné umenie si diela staropazovských maliarov a sochárov môžu pozrieť do 15. januára 2026.
Združenie výtvarných umelcov Starej Pazovy je jedno z úspešných členských združení Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova.
Ako uviedla Opavská, počas roka sa zúčastňovali na viacerých výtvarných táboroch v obci a boli aj hostiteľmi jedného z nich. Diela, ktoré vznikli na výtvarnom tábore v organizácii Združenia výtvarných umelcov Starej Pazovy, by si milovníci výtvarného umenia mali pozrieť na kolektívnej výstave vo februári 2026.
V poeticko-hudobnej časti programu, ktorý sa niesol v duchu 850. výročia pripomínania si narodenia svätého Sávu, vystúpili žiaci divadelnej sekcie Technickej školy pod vedením profesorky srbského jazyka Dijany Murdinićovej.