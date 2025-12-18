„Oslávte s nami príchod Nového roka,“ odkazujú organizátori z Poľovníckeho spolku Fazan v Kulpíne. Novoročnú zábavu pripravujú v priestoroch svojho poľovníckeho domu.
Bude to, ako zahlasujú, nezabudnuteľný silvestrovský večer plný hudby, tanca a dobrej nálady. Na pobavenie v poslednú noc tohto kalendárneho roka bude hrať hudobná skupina Kardio bend.
Záujemcovia o silvestrovanie v PS v Kulpíne sa môžu prihlásiť do nedele 21. decembra priamo v pokladni PS Fazan na Masarykovej ulici č. 81, a to každý deň v čase od 16. do 20. hodiny alebo na telefónne číslo 065 507 65 61.