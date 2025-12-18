Vo veľkej obecnej zasadačke sa včera konalo 13. zasadnutie Zhromaždenia obce Stará Pazova, ktorého sa zúčastnilo 47 výborníkov (z celkového počtu 53). Staropazovský lokálny parlament väčšinou hlasov schválil kompletný rokovací program pozostávajúci z 13 bodov.
Schôdza, ktorú viedla predsedníčka ZO Stará Pazova Nataša Erorová,
sa začala správou Mandátno-administratívnej komisie o zániku mandátu výborníčky Aleksandry Patenkovićovej, ktorá tragicky zomrela koncom októbra. Výborníci minútkou ticha vzdali najprv úctu jej pamiatke a následne aj Jugoslavovi Kostićovi, bývalému predsedovi Obce Stará Pazova, ktorý takisto nedávno zomrel.
Hlavnou témou zasadnutia bol návrh rozhodnutia o rozpočte Obce Stará Pazova na 2026 rok, ktorý bol schválený v sume 4 967 867 000,00 dinárov. Zasadnutia sa zúčastnil aj Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, ktorý okrem iného povedal:
„V návrhu rozpočtu sú naplánované dve výberové konania a podpísané dve rámcové zmluvy. Jedna súvisí s výmenou 28,8 metra vodovodného potrubia, najmä v Novej Pazove. Na budúci rok plánujeme aj výstavbu kanalizácie v desiatich uliciach v Starej a Novej Pazove. Pripravujeme tiež podpis zmluvy o verejno-súkromnom partnerstve pre verejnú dopravu. V januári sa konečne dopracujeme k riešeniu dopravy, o ktorej hovoríme dlhé roky, ale je to veľmi ťažké a treba urobiť veľa, aby sa všetko realizovalo,“ povedal Radinović.
Výborníci schválili aj program hospodárenia verejných podnikov Čistoća, Vodovod a kanalizácia, Toplana a Urbanizam na rok 2026.
Rokovalo sa aj o aktuálnom probléme, ktorý vznikol ohľadom distribúcie plynu v Starej Pazove. Distribúciu plynu od Gas feromontu prevzal JP Srbijagas, o čom viac hovoril Zoran Vukašinović, riaditeľ Toplany.
„Spoločnosť Srbijagas prevzala od doterajšieho distribútora Gas feromontu, ktorý mal v hospodárení finančné problémy, kompletnú databázu všetkých spotrebiteľov na území Obce Stará Pazova (a iných obciach). Rozhodnutie vlády z 28. novembra má charakter lex specialis. To znamená, že nový dodávateľ pri preberaní prác od predchádzajúceho distribútora pokračuje len v distribúcii plynu, aj keď nie sú podpísané zmluvy. Všetci vieme, že je nemožné, aby 20-tisíc spotrebiteľov stihlo podpísať zmluvy za 20 dní v priebehu decembra. Distribúcia plynu bude pokračovať a účty budú spotrebitelia dostávať rovnako ako doteraz,“ vysvetlil Vukašinović.
Schválený bol aj plán generálnej regulácie sídliska Golubinci, ako aj návrh Pravidiel o zmenách a doplnkoch Pravidiel o spôsobe distribúcie a rozúčtovaní nákladov za dodanú tepelnú energiu. Odhlasované boli aj zmeny personálneho plánu Obecnej správy a Obecnej prokuratúry na tento rok a jeho schválenie na rok 2026.