Je obdobie vianočných sviatkov radosti a pokoja. Prvý program v petrovskom prostredí v tomto období pripravili zboristi Musica viva. Svoj Vianočný koncert mali včera večer v Slávnostnej sieni Gymnázia Jana Kollára v Báčskom Petrovci, kam si pozvali aj vzácnych hostí.
Petrovskí zboristi tento rok jubilujú. Od založenia tohto reprezentačného speváckeho zboru uplynulo už štvrťročie. Počas tohto obdobia zbor úspešne vystupuje nielen v domácom prostredí, ale aj v iných mestách, v celom Srbsku a v zahraničí.
Zbor Musica viva usporadúva samostatné koncerty v Báčskom Petrovci v snahe predstaviť svoj repertoár trojhlasných až štvorhlasných skladieb. Tie nacvičujú počas roka a spievajú nielen v slovenskom jazyku, ale aj v srbskom, českom, anglickom a ruskom, dokonca aj v iných svetových jazykoch. Aj tento rok spríjemnili sviatky domácemu publiku lahodnými tónmi a priniesli do prostredia vianočnú pohodu.
Na tohtoročnej edícii koncertu okrem sólistov petrovského komorného zboru – klaviristu Vladimíra Kováča a spevákov Eleny Demrovskej, Viktora Korčoka a Tatjany Vindišovej – vystúpili aj mladí hudobníci a speváci. Emíliu Tárnociovú verejnosť pozná ako klaviristku, no tentoraz sa ukázala ako nádejná operná speváčka. Svoje zručnosti na husliach predviedla už osvedčená hudobníčka Marína Glumcová a v úvode zaspievala aj skupina Perličky, ktorú pri združení YMCA Serbia nacvičuje Mariena Stankovićová-Kriváková.
Večierok bol slovom, hudbou a pesničkami ladený k vianočnému obdobiu a nadchádzajúcim sviatkom a moderátorkou bola Anna Hansmanová. V úvode zazneli aj primerané krásne slová a vinše.
Zboristi Komorného zboru Musica viva aj na začiatok, ale i na záver koncertu zaspievali piesne pod dirigentskou taktovkou Marieny Stankovićovej-Krivákovej.
V závere koncertu súčasní zboristi pozvali aj bývalých členov zboru a spolu s publikom zaspievali vianočnú pieseň. Vedúca zboru poďakovala všetkým členom za ich vytrvalosť v neľahkých a finančne nepriaznivých časoch a ľuďom dobrej vôle popriala požehnané a veselé Vianoce.