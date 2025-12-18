Posledné decembrové číslo – dvojčíslo Hlasu ľudu zdobí titulná fotografia z osláv podujatia Naj-Slovák / Naj-Slovenka / Naj-kolektív, na ktorom boli udelené prestížne uznania úspešným jednotlivcom a kolektívom. Obsiahlejší príspevok z podujatia prinášame v rubrike Týždeň.
Vo vstupnej rubrike Týždeň je obvyklý prehľad 168 hodín prezidenta Srbska a z príspevkov vysúvame Konferenciu o zachovaní identity menšín v súčasnej dobe, ktorá prebiehala v NVU Hlas ľudu v Báčskom Petrovci, ako aj piaty ročník súťaže o najkrajší vianočný stromček v organizácii Hlasu ľudu. Neprehliadnite ani Vianočný pastiersky list biskupa SEAVC.
V rubrike Naše dediny sme zaznamenali vianočné trhy v Pivnici, Starej Pazove a Kulpíne, renovovanie čitárne v Knižnici Štefana Homolu v B. Petrovci a v Kovačici už ôsmy rok zaradom zdobili stromček priateľstva. Na našich stranách prinášame aj rozhovor s lekárkou Blaženou Babkovou.
Rubriku Detský kútik zvlášť skrášlili práce najmladších prispievateľov na vianočné a novoročné témy. Osobitná príloha Vianočný kaleidoskop prináša príspevky tiež ladené na vianočné a novoročné témy z rôznych aspektov, ako i kúsok tradície, kúsok súčasnosti do vášho receptára.
Z obsahu kultúrnej rubriky Hlas ľudu na prečítanie ponúka príspevky z 10. Festivalu ľudových krojov a tradícií Slovákov v Srbsku v Kysáči, Hudobné kúzlo mladých hlasov na festivale Letí pieseň, letí v Kovačici a o zraze slovenských profesionálnych výtvarníkov v Petrovci. Divadelné predstavenie Slovenského vojvodinského divadla v B. Petrovci Ecce homo! – Ajhľa, človek! hosťovalo na košických doskách a Vozárovci z Kysáča spolu v dobrom aj v zlom oslávili 65. výročie manželstva.
Po inzerčných a gratulačných stranách aj lúštitelia krížoviek si prídu na svoje a na milovníkov športu čakajú zaujímavé riporty zo zápasov v našich dedinách.