1398 – mongolsko-turanský generál Tamerlán (Timur Lenk) dobyl indické mesto Dillí.
1626 – narodila sa švédska kráľovná Christina Augusta, ktorá v roku 1644 ukončila vojnu s Dánskom a v roku 1648 tridsaťročnú vojnu, čím sa Švédsko stalo veľmocou.
1709 – narodila sa ruská cisárovná Alžbeta I. (rus. Jelizaveta Petrovna), dcéra Petra Veľkého.
1737 – zomrel taliansky legendárny husliarsky majster Antonio Stradivari, ktorého husle, ale aj violončelá, či violy patria k najvzácnejším a najvyhľadávanejším hudobným nástrojom.
1856 – narodil sa britský experimentálny fyzik, laureát Nobelovej ceny (1906), Joseph John Thomson, ktorý objavil elektrón.
1863 – narodil sa rakúsko-uhorský následník trónu arcivojvoda František Ferdinand, ktorého vraždu v Sarajeve v roku 1914 využilo Rakúsko-Uhorsko ako zámienku na útok na Srbsko, čím sa začala prvá svetová vojna.
1866 – Tirolčan Peter Mitterhofer predstavil na viedenskom cisárskom dvore prvý funkčný písací stroj.
1935 – prezidentom Československej republiky sa stal dovtedajší minister zahraničných vecí Edvard Beneš.
1940 – Adolf Hitler podpísal tajný rozkaz nacistického vrchného velenia pod názvom Fall Barbarossa o prepadnutí a zničení ZSSR.
1948 – bol vyhlásený Tatranský národný park.
1959 – v Moskve bola podpísaná medzivládna dohoda o výstavbe ropovodu Družba zo ZSSR do Maďarska, Poľska, Československa a Nemeckej demokratickej republiky.
1972 – USA po predbežnom zlyhaní parížskych mierových rozhovorov začali dovtedy najťažšiu leteckú ofenzívu proti Vietnamu.
2022 – argentínska futbalová reprezentácia získala tretíkrát v histórii titul majstra sveta.