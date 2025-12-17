Dnes predpoludním sa konalo 13. zasadnutie Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. Výborníci prerokovali sedem bodov rokovania, pričom najzávažnejší sa týkal prerokovania návrhu a prijatia uznesenia o realizácii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec za obdobie od 1. 1. 2025 do 30. 9. 2025.
Materiál ozrejmila náčelníčka pre financie Milena Nišićová. Podľa jej slov plánované rozpočtové prostriedky na uvedené obdobie dosiahli 1 miliardu 156 miliónov 277 tisíc dinárov, pričom realizácia predstavovala 617 miliónov 885 tisíc dinárov, čo je 53,43 percenta v porovnaní s plánom.