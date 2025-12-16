Dvanásti umelci, zoskupení okolo Združenia výtvarných umelcov Smäd v Padine po 15 rokoch od založenia združenia získali vlastné priestory na prezentáciu svojej tvorby.
V nedeľu 14. decembra sa v Padine uskutočnilo slávnostné otvorenie priestorov, ktoré budú členovia združenia využívať na svoje účely – na vystavovanie, ale aj na predaj svojich diel, uviedla predsedníčka združenia Vesna Kozaková.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj predseda Obce Kovačica Petar Višnjički spolu so svojou asistentkou Marijanou Melišovou. Podujatie moderovala Elenka Ďurišová. Predsedníčka združenia Vesna Kozaková hovorila o plánoch združenia, zatiaľ čo čestný predseda Pavel Povolný-Juhás sa vo svojom príhovore venoval začiatkom a doterajšej činnosti združenia. Na záver sa prítomným prihovoril predseda Višnjički, ktorý priestory slávnostne otvoril.
Členmi Združenia výtvarných umelcov Smäd sú: Pavel Povolný-Juhás, Vesna Kozaková, Anna Durgalová, Katarína Ľavrošová, Anna Bokorová, Anna Nosáľová, Anka Nosáľová, Ema Dišpiterová, Alexandra Valentová, Anna Kotvášová, Anna Tótová a Vesna Kucháriková.