Je obdobie vianočných sviatkov radosti a pokoja. V tomto období pravidelne svoj Vianočný koncert chystá aj Komorný zbor Musica viva a naň si pozýva aj vzácnych hostí. Tohto roku koncert bude zajtra, v stredu 17. decembra 2025, o 19.00 hodine v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.
Petrovskí zboristi tohto roku jubilujú. Je tomu štvrťstoročie, čo je založený tento reprezentačný spevácky zbor a vystupuje tak v domácom prostredí, za chotárom v krajine a v zahraničí.
Zbor Musica viva niekoľkokrát do roka usporadúva aj samostatné koncerty v Báčskom Petrovci a tento bude ďalší v ich snahe predstaviť sa domácemu publiku a spríjemniť im vianočné sviatky.
Na tohtoročnej edícii koncertu okrem sólistov petrovského komorného zboru Vladimíra Kováča, Eleny Demrovskej, Viktora Korčoka a Tatjany Vindišovej na koncerte vystúpia a publiku sa predstavia aj mladí hudobníci a speváci Marína Glumcová, Zoran Mitić, Emília Tárnociová a skupina Perličky.