Srbsko a Európska únia dnes podpísali Dohodu o financovaní v rámci Nástroja predvstupovej pomoci IPA III v hodnote 219,9 milióna eur na obdobie rokov 2025 – 2027. Nevratný príspevok EÚ predstavuje 139,4 milióna eur, zatiaľ čo Srbsko prispeje dodatočnými 80,5 milióna eur.
Dohodu v mene Srbska podpísala štátna tajomníčka Ministerstva pre európsku integráciu a národná koordinátorka IPA Mira Radenovićová Bojićová, v mene Európskej komisie riaditeľka pre západný Balkán Valentina Supertiová. Podpora je zameraná na pokračovanie reforiem, posilňovanie inštitúcií, zlepšovanie verejných služieb a pokrok v procese európskej integrácie.
Predvstupová pomoc sa bude využívať najmä v oblastiach právneho štátu, dobrej správy vecí verejných, hospodárskeho rozvoja, podpory malých a stredných podnikov, vedy a inovácií, ako aj ochrany základných ľudských práv.