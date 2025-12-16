Premiér Đuro Macut otvoril tretiu konferenciu Srbsko – Naša rodina, zameranú na posilňovanie rodinných politík a demografický rozvoj krajiny. Zdôraznil, že demografia patrí medzi najdôležitejšie priority vlády.
Premiér upozornil, že v Srbsku bol po prvýkrát vytvorený najvyšší koordinačný orgán v tejto oblasti – Rada pre rodinu a demografiu, ktorej úlohou je monitorovať populačné trendy a navrhovať účinné opatrenia. Ako jej predseda vyzdvihol význam investícií do zdravotníctva a vzdelávania ako základov zdravej spoločnosti a udržateľného demografického vývoja.
Macut zároveň zdôraznil, že do práce Rady sa zapoja aj zástupcovia akademickej obce a občianskych združení, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky v prospech občanov Srbska.