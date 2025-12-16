Na plató pred budovou Obce Kovačica sa aj tento rok uskutočnilo tradičné spoločné zdobenie Stromčeka priateľstva. Podujatie sa konalo v organizácii Obce Kovačica v spolupráci s Turistickou organizáciou Obce Kovačica, základnými školami z celej obce, Predškolskou ustanovizňou Kolibrík a Strediskom pre sociálnu prácu, respektíve Domovom denného pobytu pre deti s osobitnými potrebami.
Do zdobenia sa zapojili prváci zo všetkých základných škôl v obci, ktorí priniesli vlastnoručne vyrobené ozdoby – vianočné gule s odtlačkami svojich dlaní. Témou tohtoročného zdobenia Stromčeka priateľstva je Láska – ako symbol prijatia, vzájomného rešpektu, solidarity a spolupatričnosti. Pred samotným zdobením zaznel krátky kultúrno-príležitostný program.
Vzhľadom na to, že Kovačica je prostredím s národnostnou, kultúrnou a náboženskou rozmanitosťou, už ôsmy rok zaradom putujú z tohto miesta do sveta posolstvá priateľstva, vzájomného rešpektu a multikulturality. Tieto odkazy odoslali prváci prostredníctvom vianočno-novoročných pozdravov v jazykoch, ktoré sú v obci v úradnom používaní. Prostredníctvom piesní, sviatočného programu, odkazov v materinskom jazyku a spoločného zdobenia stromčeka deti vyslali jasné posolstvo: Priateľstvo a láska nás spájajú!
Podujatie slávnostne otvoril predseda Obce Kovačica Petar Višnjički, ktorý zároveň na stromček umiestnil prvú ozdobu. Atmosféru spríjemnil aj dedo Mráz so svojimi pomocníkmi, početné publikum i náhodní okoloidúci.
Na záver organizátori oznámili ďalšie tri vianočno-novoročné podujatia – vianočné bazáre v Padine a v Kovačici a napokon aj príležitostný program pre najmenších spojený s rozdávaním vianočno-novoročných balíčkov deťom, ktorý sa uskutoční v nedeľu 28. decembra o 17. hodine na plató pred budovou miestnej samosprávy. Obec Kovačica organizuje tradičné rozdávanie novoročných balíčkov pre deti do 4. ročníka základnej školy.