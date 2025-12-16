V nedeľu 14. decembra sa uskutočnil festival modernej hudby pre deti Letí pieseň, letí.
Tento ročník prilákal 18 sólistov a početný zbor zložený z mladších a starších spevákov zo Základnej školy Mladých pokolení, spolu viac ako 100 detí, pod vedením Pavla Tomáša st. a za asistencie Pavla Tomáša ml.
Festival otvorila predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a prítomných privítal riaditeľ Domu kultúry Ján Tomáš. Odborná porota hodnotila skladby aj interpretáciu; tvorili ju kovačický hudobník Ivan Babka, profesorka sólového spevu Marijana Veselinovićová z Pančeva a operná, ľudová a pop-rocková speváčka Katarína Kalmárová z Vojlovice.
Porota pri hodnotení skladieb prihliadala na vekovú primeranosť, zrozumiteľné a vzdelávacie posolstvo, zapamätateľnú melódiu a zaujímavú harmóniu. Pri spevákoch sa pozornosť venovala intonácii, výslovnosti a celkovému dojmu.
Ocenenia za skladbu:
Prvú cenu získala Marína Benková ml. z Kovačice – Cena NRSNM za skladbu Čarovný Mikuláš, druhá cena sa dostala do rúk Jaroslavovi Chalupovi z Kovačice za skladbu Hniezdo a tretiu cenu získal Samuel Kováč z Báčskeho Petrovca za skladbu Keď budem kaderníčka.
Ocenenia za interpretáciu:
Prvú cenu získala Nina Poliaková z Kovačice, druhú cenu si vyspievala Jana Petrovičová z Padiny (ktorá tiež získala diplom ako najmladšia účastníčka) a treťou sa stala Timea Stupavská z Hložian.
Špeciálna cena za celkový dojem putovala do rúk Tary Karkušovej z Kovačice.
Texty piesní hodnotila Mária Kotvášová-Jonášová a cenu získala skladba Hniezdo, ktorej text napísala Tereza Garajová z Kovačice. Cenu obecenstva za skladbu získal Željko Suchánek za pieseň To sme my, za ktorú si odniesol aj Cenu zboru ZŠ Mladých pokolení.
Cenu obecenstva za interpretáciu získali Maša Košútová a Ema Hrková za rovnakú skladbu. Zbor ZŠ Mladých pokolení ocenil aj interpretáciu Niny Poliakovej za skladbu Kúsok dobra v nás.
Spoluorganizátormi festivalu boli Dom kultúry 3. októbra a ZŠ Mladých pokolení, hlavnými partnermi Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, NRSNM, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Obec Kovačica. Program festivalu pripravila Danica Vŕbová, moderovali Andrea Miháľová a Zlatko Karlečík.