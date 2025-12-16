V nedeľu v holandskom Rotterdame vyvrcholili Majstrovstvá sveta v hádzanej žien 2025. Bol to 27. ročník šampionátu sveta organizovaného pod záštitou IHF pre ženské národné tímy z celého sveta. Triumfovali Nórky, ktoré vo finále výsledkom 23 : 20 porazili Nemecko, čiže jednu z dvoch hostiteľkách krajín.
Spoluorganizátorom bolo Holandsko, ktoré nakoniec finišovalo na štvrtom mieste, takže obe usporiadateľské krajiny na turnaji dosiahli výborný výkon. To však nie je div, lebo tak Holandsko, ale predovšetkým Nórsko patria medzi najlepšie ženské hádzanárske tímy sveta.
Nórsko zároveň po triumfe v nedeľu k titulom majstra Európy a olympijského šampióna pridalo aj svetový primát a tak v tej iste chvíli vlastní všetky tri najväčšie hádzanárske trofeje.
Škandinávska krajina získala piaty svetový titul, prvý po roku 2021, kým na predchádzajúcom podujatí boli vicemajsterkami.
Zaujímavo je to, že naposledy v semifinále Nórsko chýbalo v roku 2013, keď turnaj prebiehal v našej krajine a vo štvrťfinále práve Srbsko eliminovalo Nórsko.
Keď sa vrátime ku dohranému podujatiu spomeňme to, že sa po tretíkrát na ňom zúčastnilo 32 tímov, nadväzujúc na rozšírenie v roku 2021.
Kontinentálne šampionáty slúžili ako kvalifikácia, s výnimkou Európy, ktorá okrem Majstrovstiev Európy využíva aj vlastný kvalifikačný proces.
Egypt, Faerské ostrovy a Švajčiarsko si na majstrovstvách odohrali svoju premiéru, pričom Faerské ostrovy sa stali najmenšou krajinou, aká sa kedy kvalifikovala.
O umiestneniach na prvom až štvrtom mieste a na 25. až 32. mieste sa rozhodovalo prostredníctvom play-off alebo vyraďovacej fázy. Tímy, ktoré prehrali vo štvrťfinále, boli umiestnené na 5. až 8. miesto podľa umiestnenia v hlavnej fáze, získaných bodov a gólového pomeru.
Trochu o finále
Vo finále bolo po prvom polčase nerozhodne, 11 : 11. Počas väčšej časti mali Nemky náskok, ale nie výraznejší.
Maximálne bolo +2 v ich prospech, ale sa do konca prvej časti Nórky vrátili a, ako sme spomenuli, na oddych sa šlo s nerozhodným výsledkom.
V druhej časti už potom Nemecko ani raz nemalo náskok. Nórsko sa ujalo vedenia 12 : 11 a od tej chvíle kontrolovalo hru, Nemecku sa podarilo iba dvakrát vyrovnať.
Náskok Nórska nebol priveľký, stále to bolo +1 či +2, ale hráčky tejto reprezentácie súperovi nedovolili znovu ujať sa vedenia. Už pri konci Nórsko dosiahlo aj +3 a vtedy bolo jasné, že je finále rozhodnuté.
Nakoniec zaslúžene vyhrali, na celom turnaji hrali fantasticky – skupinovú fázu uzavreli s +52, v druhom kole boli ešte presvedčivejšie, keďže, napríklad, proti Česku vyhrali 37 : 14, proti niekdajšiemu majstrovi sveta Brazílii 33 : 14.
Vo štvrťfinále si s Čiernou Horou poradili výsledkom 32 : 23 a nemilosrdné boli aj proti Holandsku v semifinále, bolo 35 : 25.
Najnapínavejšie, podľa očakávania, bolo vo finále proti Nemecku. Predsa, treba poznamenať, že je úspech Nemiek pravdepodobne ovplyvnený aj tým, že hrali na domácej pôde, lebo táto selekcia nemá také množstvo úspechov, ako ich mužskí kolegovia. Nemecko totiž získalo prvú medailu po roku 2007.
Tak či onak, majstrovstvá sveta hádzanárok sú za nami. Nórsko potvrdilo, že absolútne dominuje týmto športom. Naša selekcia skončila na 12. mieste.
V základnej skupine Srbsko porazilo Uruguaj a Island, prehralo proti Nemecku. Potom v druhom kole naše dievčatá zdolali Španielsko, s Faerskými ostrovmi zohrali nerozhodne a potom v rozhodujúcom stretnutí v boji o štvrťfinále katastrofálne prehrali proti Čiernej Hore výsledkom 17 : 33.
Nasledujúci šampionát sveta na programe bude koncom roka 2027 a hostiteľom bude Maďarsko.