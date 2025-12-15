V poradí už 14. výtvarnícke snemovanie, ktoré sa nieslo v znamení témy Pohľady na súčasné slovenské výtvarné umenie v Srbsku, sa uskutočnilo v sobotu 13. decembra popoludní v priestoroch Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec. Zrealizovali ho Múzeum vojvodinských Slovákov, Galéria Zuzky Medveďovej a Slovenský kultúrny klub v Srbsku.
Nie tak početných účastníkov snemovania privítala riaditeľka MVS Anna Séčová-Pintírová a minútkou ticha vzdali úctu zosnulým slovenským profesionálnym výtvarníkom v Srbsku, ktorí sa pominuli medzi dvoma snemovaniami. V pokračovaní Vladimír Valentík mapoval aktuálnu chvíľu nášho výtvarníctva a Daniela Marková súčasné slovenské výtvarné umenie. Anna Speváková zohľadnila výstavnú činnosť Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v rokoch 2024 – 2025. Jozef Klátik vrhol pohľad na tvorbu našich umelcov v zahraničí a Michal Ďurovka poinformoval o novom kultúrnom stredisku Punktum v Kysáči. Po prestávke Dušan Mikolaj zo Slovenska predstavil knihu o maliarovi Milošovi Alexandrovi Bazovskom a Anna Speváková hovorila o výtvarných monografiách ÚKVS. Potom si detailnejšie posvietili aj na najnovšiu z nich a venovaná je prednedávnom zosnulému Pavlovi Čánimu. O monografii Čáni hovorili redaktor vydania Ladislav Čáni, autor publikácie Vladimír Valentík a svojráznu recenziu na knihu prečítala aj Anna Séčová-Pintírová.
V pokračovaní výtvarníckej soboty bolo otvorenie výstavy 18. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, ktoré sa tradične uskutočňuje v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci. Na úvod sa prítomným prihovorila riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov Anna Séčová-Pintírová, ktorá všetkých privítala. O samotnej expozícii a práci jednotlivých našich výtvarných profesionálov hovoril výtvarný kritik a komisár výstavy Vladimír Valentík.
Tohtoročné bienále otvorila predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská a program otvorenia výstavy hudobne obohatili Marína Glumcová na husliach a Marta Milašinovićová na flaute.
V rámci bienále bolo udelených aj niekoľko ocenení – Cena Karola Miloslava Lehotského, Cena Cyrila Kutlíka, Špeciálna cena za kultúrny počin a Výkupná cena Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Cenu Karola Miloslava Lehotského za najreprezentatívnejšiu výstavu v dvojročnom období medzi dvomi bienále získala akademická maliarka Zdenka Mária Madacká, aktuálne pôsobiaca v Kanade. Ocenenie prevzala Daniela Marčoková, ktorá prečítala autorkin list vďaky. Cena Cyrila Kutlíka za celoživotný tvorivý prínos v oblasti výtvarného umenia a kultúry vojvodinských Slovákov sa dostala akademickej maliarke Márii Gaškovej z Kysáča. Špeciálnu cenu za kultúrny počin udelili Nadácii Miry Brtkovej za kultúrny počin a vrcholnú prezentáciu slovenského umenia a kultúry v zahraničí. Cenu prevzal Jozef Klátik. NRSNM od roku 2005 počas bienále udeľuje výkupnú cenu jednotlivým umelcom. Tohto roku ocenila akademickú maliarku Alenu Klátikovú. Ocenenie jej odovzdala Svetluša Hlaváčová.
Návštevníci majú možnosť prezrieť si diela 25 slovenských výtvarných umelcov (maliarov, grafikov, sochárov, fotografov) z rôznych prostredí, ktoré prostredníctvom rozmanitých techník a motívov predstavujú bohatstvo našej súčasnej výtvarnej tvorby. Je to vlastne reprezentatívny výber z nášho aktuálneho výtvarníctva.
Výstava v GZM v Petrovci potrvá do 28. februára 2026.