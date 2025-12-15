Primátor Nového Sadu Žarko Mićin sa zúčastnil otvorenia 10. Festivalu ľudových krojov a tradícií Slovákov v Srbsku, ktoré sa konalo v predvečerných hodinách v Kultúrnom centre v Kysáči.
Primátor Mićin pri tejto príležitosti uviedol, že práve rôznorodosť je tým, čo zdobí tento slovenský festival, a že príslušníci slovenskej národnosti sa môžu spoľahnúť na podporu mesta Nový Sad. Zdôraznil, že veľkým úspechom je prepojenie krojov s fotografiami, ktoré sú vystavené v priestoroch Kultúrneho centra.
„Počítajte s ďalšou podporou mesta. Tento festival vyšiel do sveta a to, čo máte – také neuveriteľné a jedinečné – je niečo, čo Nový Sad aj svet potrebujú,“ povedal primátor mesta Nového Sadu, ktorý festival aj oficiálne otvoril.
Riaditeľ Kultúrneho centra Pavel Surový uviedol, že ho teší účasť všetkých, ktorí podporujú Kultúrne centrum Kysáč, keďže bez tejto podpory by ako najmenšia inštitúcia mesta Nový Sad nemohli fungovať.
Na festivale sa zúčastnili mnohí hostia zo zahraničia, z viacerých miest v Srbsku, ako aj zo slovenských dedín, oblečení v tradičných krojoch. Festival bol otvorený slávnostným defilé, sprevádzaným rozmanitosťou farieb, ktorými sú slovenské kroje známe, a zároveň aj výstavou fotografií v Kultúrnom centre v Kysáči.
Program obohatila aj scénka korunovania riaditeľa Kultúrneho centra Pavla Surového. Korunovanie vykonala Simonida Stankovićová.