Už tradične v polovici decembra uzrie svetlo sveta ročenka Pazovský kalendár. Najnovší Pazovský kalendár na rok 2026 predstavili v sobotu 13. decembra na starej Hurbanovskej fare v Starej Pazove. Oficiálnu časť programu otvoril Igor Feldy, senior sriemsky a farár staropazovský, a následne vystúpili tamojší speváci a hudobníci.
O bohatom obsahu kalendára s množstvom pútavých tém sa okrem Martina Prebudilu, redaktora vydania, prihovorili aj členky redakcie. Katarína Verešová rozprávala o histórii rodiny Verešovej, ktorej vetva je v úvode publikácie predstavená na starých fotografiách, a Anna Simonovićová sa zmienila o textoch, ktoré do tejto publikácie písala. Zároveň pripravila aj tortu k 25. ročníku Pazovského kalendára. O spolupráci na jazykovej úprave textov s autormi porozprávala Mária Vršková.
Súčasťou vydania je aj nástenný Pazovský kalendár 2026. Na titulnej strane sú Klára Fitošová a Emília Faragová, dievčiny oblečené v krásnom staropazovskom ľudovom kroji. Na poslednej strane sú ocenené žiačky zo staropazovskej ZŠ hrdinu Janka Čmelíka z Mini-tini festu: Nina Machová, Anna Opavská, Mila Petrićová a Lea Jašová.
Tradične po tomto podujatí nasledovala ochutnávka mladých vín.