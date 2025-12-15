Rok 2025 sa v Kovačici, ale aj v širšom prostredí, nesie v znamení stého výročia narodenia insitnej maliarky Zuzany Chalupovej z Kovačice, známejšej ako Mama Zuzana.
Na jej počesť bolo v tomto roku v Kovačici, ale aj v ďalších prostrediach v Srbsku a v zahraničí, najmä na Slovensku, usporiadaných niekoľko významných podujatí, výstav, ako aj vydaných príležitostných pamätných predmetov v podobe poštových známok, suvenírov a podobne.
Najnovšie v edícii pamätných vydaní poštových známok Pošta Srbska vydala poštovú známku venovanú tejto významnej udalosti. Známka bola vydaná pri príležitosti stého výročia jej narodenia a zachytáva portrét Mamy Zuzany, ako aj motívy z jej charakteristickej umeleckej tvorby. Okrem poštovej známky bola vydaná aj poštová obálka, na ktorej sa nachádza fotografia obrazu zo zbierky Galérie insitného umenia v Kovačici. Ide o obraz Žatva z roku 1983, uviedla riaditeľka galérie Anna Žolnajová-Barcová.
„Ďalšie dva obrazy, ktoré sa nachádzajú na poštových známkach, sú Hra na snehu z roku 1977 a Priadky z roku 1982. Obidva obrazy sú taktiež zo zbierky Galérie insitného umenia,“ vysvetlila.
Na príprave tejto poštovej známky sa podieľala aj Galéria insitného umenia v Kovačici, a to v spolupráci s akademickou grafickou dizajnérkou Máriou Vlahovićovou, ktorá sa postarala o umeleckú realizáciu.
Poštovú známku s dielom Zuzany Chalupovej vydala začiatkom tohto roka aj Slovenská pošta.