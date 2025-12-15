Novozvolení sudcovia priestupkových súdov v Srbsku dnes zložili prísahu v parlamente pred predsedníčkou parlamentu Anou Brnabićovou a predsedníčkou Najvyššieho súdu Jasminou Vasovićovou.
Novozvolení sudcovia, ktorých je 27, predniesli text prísahy. Predsedníčka Najvyššieho súdu Jasmina Vasovićová novozvoleným sudcom zdôraznila, aby pracovali nezávisle, čestne a spravodlivo.
„Chcem, aby ste si zapamätali etický kódex sudcov a správali sa v súlade s ním. Prajem vám tiež úspešnú prácu,“ povedala Vasovićová.