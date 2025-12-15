Pred vianočnými a novoročnými sviatkami sa dnes na Námestí Dr. Zorana Đinđića v Starej Pazove konalo slávnostné otvorenie klziska, ktorého sa zúčastnili deti z tamojšej Predškolskej ustanovizne Poletarac. S deťmi sa kamarátili animátori a s radosťou privítali aj dedkov Mrázov.
Novú sezónu klziska, ktoré je obľúbenou zimnou atrakciou pre deti a mladých, otvoril Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova. Uviedol, že lokálna samospráva z príležitosti sviatkov pripravila až 7 000 novoročných balíčkov, ktoré budú rozdané najmladším obyvateľom obce.
Zároveň pripomenul, že ide o poslednú sezónu, počas ktorej sa klzisko koná na tomto námestí, keďže už v budúcom roku bude nasledovať jeho rozsiahla rekonštrukcia. Súčasťou klziska sú aj efektné ozdoby. Obyvatelia obce majú možnosť využívať klzisko bezplatne a korčule sú k dispozícii na zapožičanie. Pracovný čas klziska je od 14.00 do 21.00 hodiny a otvorené bude na radosť všetkých milovníkov korčuľovania až do 15. januára 2026.