Predseda Matice slovenskej v Srbsku Juraj Červenák zvolal 2. zasadnutie Správnej rady MSS, ktoré sa uskutočnilo v sobotu napoludnie 13. decembra 2025 v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci.
Na toto zasadnutie navrhol rokovací program, ktorý okrem obvyklého privítania, zisťovania kvóra a otvorenia zasadnutia Správnej rady MSS, voľby overovateľov zápisnice a schválenia zápisnice z 1. zasadnutia Správnej rady MSS, ktoré sa konalo 2. augusta 2025 v Báčskom Petrovci, obsahovalo aj ďalšie body. Hlavne sa týkali schválenia návrhu na predsedu Komisie pre vydavateľskú činnosť MSS (Jaroslav Čiep), schválenia návrhov na členov matičných komisií, ktorých si navrhli predsedovia jednotlivých komisií a prečítala ich tajomníčka MSS Zdenka Chalupková.
Jadrom zasadnutia boli aj správa predsedu MSS o realizovaných aktivitách (od volieb dodnes) a informácie o finančnej situácii MSS a na záver odzneli aj ďalšie informácie, otázky a návrhy.
Juraj Červenák a podpredsedovia Željko Čapeľa a Jarmila Pálenkášová poinformovali predstaviteľov jednotlivých MOMS o podujatiach, na ktorých sa zúčastnili, ale aj o prítomnosti v jednotlivých slovenských prostredí od svojho zvolenia. Vyzdvihli tie pozitívne momenty z početných návštev prostredí, ale sa zmienili aj o tých negatívnych.
Finančná situácia v MSS, ako bolo počuť, nie je ružová. Jediné prostriedky Matica získala od báčskopetrovskej lokálnej samosprávy a hoci bola snaha prezentovať svoje požiadavky na pokrajinskej a republikovej úrovni, tá doteraz nenadišla na priaznivý ohlas. O tom predseda pred časom informoval verejnosť aj na tlačovej konferencii. Vedenie MSS o tom poinformovalo aj predstaviteľov Slovenskej republiky a sú náznaky, že bude nejaká finančná injekcia pre činnosť Matice.
V diskusii sa porovnávalo aj postavenie MSS s Maticou srbskou, o účinkovaní našich predstaviteľov na medzinárodnom festivale v Rumunsku Cez Nadlak je… a hovorilo sa aj o ďalších témach.