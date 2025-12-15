Práve na Luciu, v sobotu 13. decembra, kulpínske spolky a združenia za podpory Miestneho spoločenstva Kulpín realizovali tradičné Vianočné trhy. Slávnostným príhovorom ich otvorila predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská, ktorá všetkým popriala krásne vianočné sviatky.
Predajné stánky vianočných trhov sa nachádzali pri vchode do kulpínskeho kaštieľa, teda do Muzeálneho komplexu v Kulpíne. Ponúkali sa rôzne vianočné ozdoby, ikebany, ďalšie úžitkové predmety, med a medové výrobky, smažené klobásky, cukríky a rôzne sladké lahôdky. Varené víno, o ktoré bol mimoriadny záujem, ponúkala skupina chlapcov Na brigádu, ako aj každý rok za dobrovoľný príspevok, ktorý humanitárne darujú tým, ktorí to najviac potrebujú. Trhy tak aj tento rok nadobudli humanitárny ráz.
Začiatok Vianočných trhov bol o 15. hodine popoludní, keď sa neďaleko stánkov začal aj príležitostný kultúrno-umelecký program, v ktorom vystúpili kulpínske ratolesti: z Predškolskej ustanovizne Včielka Kulpín (Hviezdičky a Sovice), z Kultúrno-umeleckého strediska Zvolen Kulpín, Detskej besiedky evanjelického cirkevného zboru v Kulpíne, Pravoslávnej cirkvi v Kulpíne, Kristovej duchovnej cirkvi, ako aj deti z nižších ročníkov Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne.
Na záver programu boli deťom rozdané balíčky od dedka Mráza. Program podujatia moderovala Nataša Zimanová, ktorá sa na záver poďakovala organizátorom, podporovateľom a účastníkom skromných, ale vydarených Vianočných trhov v Kulpíne.