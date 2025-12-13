Mladí členovia Šachového klubu Kovačica ukončili tohtoročnú súťaž v rámci Druhej juniorskej ligy Vojvodiny na 4. mieste spomedzi 27 klubov.
Podľa slov Jána Bartoša, ktorý nacvičuje mladých členov ŠK Kovačica, ide o výborný úspech s ohľadom na silnú konkurenciu. V kovačickej skupine, ktorá súťažila v tohtoročnej Druhej juniorskej lige, boli: Andrej Čížik, Đura Liska, Hana Krišanová, Erik Krišan, Luka Petrov a David Živković.
V záverečných troch kolách dňa 6. decembra v Beočíne mladí kovačickí šachisti v celkovom skóre uskutočnili jednu výhru a dve remízy (v súbojoch so Šachovou školou Dimitrijević, Aljehin Proleter Zrenjanin a Cement Beočín). Prvé tri miesta v tohtoročnej Druhej juniorskej lige obsadili Bubamara Nový Sad, Radnički Kikinda a Šachová škola Dimitrijević Nový Sad.