Staropazovské Gymnázium Branka Radičevića v stredu 10. decembra navštívilo 115 žiakov ôsmeho ročníka z troch základných škôl v Starej Pazove, ktorí so svojimi učiteľmi a riaditeľmi prišli do tejto strednej školy.
Odprezentované boli eseje, divadelné hry, videoklipy piesní v srbčine a angličtine, umelecké diela, portréty filozofov, ktorých autormi boli žiaci gymnázia. Uvedené práce vznikli pri príležitosti Svetového dňa filozofie.
V úvodnej časti podujatia sa prihovorila Ľudmila Rakočevićová, riaditeľka gymnázia, kým maturanti školy Emilija Pačaninová a Ignjat Inđić ôsmakov zaviedli do tried, kde sa následne konal program.
Na návšteve v Gymnáziu Branka Radičevića boli žiaci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka, Boška Palkovljevića-Pinkiho a Simeona Aranického.
Program Filozofia v mojej škole navrhla a všetky aktivity koordinovala Milica Mirkovićová, profesorka filozofie v tejto strednej škole. Filozofia je predmet, ktorý sa vyučuje hlavne na gymnáziách a organizátori podujatia sú si istí, že táto návšteva ôsmakov ovplyvní mnohých z nich k rozhodnutiu zapísať sa do ďalšieho školenia práve na toto gymnázium.