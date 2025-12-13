1204 – zomrel židovský filozof, lekár, matematik a astronóm Mojžiš Maimonides, nasledovník Aristotela, najväčšieho židovského filozofa stredoveku.
1422 – uhorský šľachtic poľského pôvodu Stibor zo Stiboríc mladší vydal v Skalici dlžobný úpis na 600 zlatých. Listina je zaujímavá tým, že je napísaná v českom jazyku. Je to najstaršia česká listina z územia Slovenska.
1466 – zomrel taliansky renesančný sochár Donatello.
1642 – holandský moreplavec Abel Tasman objavil krajinu, ktorú nazval Nový Zéland, ale kvôli strachu z domorodých Maorov nepristál.
1877 – začala sa druhá srbsko-turecká vojna.
1762 – Mária Terézia vydala rozhodnutie o zriadení Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.
1797 – narodil sa nemecký romantický básnik a prozaik Heinrich Heine.
1912 – narodil sa vo Zvolene jazykovedec – slovakista Eugen Pauliny, autor mnohých odborných publikácií a učebníc.
1916 – pri dovtedy najrozsiahlejších lavínach v histórii talianskych Dolomitov zahynulo v priebehu 24 hodín približne 10 000 rakúsko-uhorských a talianskych vojakov.
1917 – pedagóg Veljko Ramadanović založil v tuniskej Bizerte Ústav pre slepých a nepočujúcich z prvej svetovej vojny.
2013 – Káhiru zasypal sneh prvýkrát po 112 rokoch.