V miestnostiach NVU Hlas ľudu sa dnes konala konferencia pod názvom Zachovanie identity menšín v modernej dobe, na ktorej sa hovorilo o zachovaní jazyka, kultúry a identity národnostných menšín v modernej spoločnosti. NVU Hlas ľudu sa už mnoho rokov snaží zachovať slovenský jazyk a kultúru a zároveň držať krok s dobou, rovnako ako aj príslušníci maďarskej, rumunskej, chorvátskej, rusínskej a macedónskej národnostnej menšiny.
Na úvod riaditeľka Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu Milana Arňašová Radićová privítala prítomných a hostí: podpredsedu Pokrajinskej vlády a pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá Róberta Ótotta, ktorý sa zároveň i prihovoril, Gordanu Govedaricu, samostatnú poradkyňu pre národnostné menšiny, a Adriana Borku povereného úradným používaním jazyka a písma a organizácie rumunskej, slovenskej, rusínskej, čiernohorskej a ukrajinskej národnostnej spoločnosti.
Na konferencii prácu nášho týždenníka predstavila zodpovedná redaktorka tlačeného vydania Hlasu ľudu Anna Horvátová, redaktor časopisu Vzlet Miroslav Pap sa zmienil o mládežníckom časopise Vzlet a redaktorka časopisu Zornička Olinka Glóziková-Jonášová priblížila tento časopis pre najmladších čitateľov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Fungovanie Hlasu ľudu v online svete a využitie umelej inteligencie bližšie ozrejmil Jaroslav Čiep a o dôležitosti grafického dizajnu v modernej informačnej dobe hovorila grafická redaktorka Hlasu ľudu Irena Lomenová.
Na koniec konferencie bolo odvysielané video, ktorým sa poukázalo na pokrok a možnosti produkcie Hlasu ľudu, spôsob tvorby obsahu a inovácie v nej.
Na záver si prítomní pozreli výstavu, ktorá bola vystavená pri príležitosti 80. výročia týždenníka Hlas ľudu.