1731 – narodil sa britský prírodovedec, lekár a básnik Erasmus Darwin, starý otec autora evolučnej teórie Charlesa Darwina.
1800 – Washington sa stal hlavným mestom USA.
1863 – narodil sa nórsky expresionistický maliar Edvard Munch.
1873 – v Srbsku bol zavedený dinár ako peňažná jednotka.
1896 – Srbský učiteľský spolok založil v Belehrade Školské múzeum, neskôr pomenované Pedagogické múzeum.
1936 – dva dni po abdikácii Eduarda VIII. sa britským panovníkom stal jeho brat Juraj VI.
1940 – Juhoslovanské kráľovstvo podpísalo s Maďarskom zmluvu o „večnom priateľstve“, ktorú Budapešť po necelom polroku porušila anektovaním Báčky a Baranje po okupácii Juhoslávie v apríli 1941.
1943 – československý prezident (v tom čase pôsobiaci v exile) Edvard Beneš podpísal v Moskve Zmluvu o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československom a Sovietskym zväzom s platnosťou na 20 rokov.
1958 – zomrel srbský matematik, astronóm a geofyzik Milutin Milanković, svetovo uznávaný vedec, tvorca najdokonalejšieho kalendára, podpredseda Srbskej akadémie vied.
1963 – Keňa sa stala 34. nezávislým africkým štátom.
1980 – v USA novelizovali zákon o autorskom práve – copyrighte, keď doň zaradili aj počítačové programy.
2008 – srbský plavec Milorad Čavić triumfoval vo finále ME v Rijeke na 100 metrov motýlik.
2013 – separatistické strany v Katalánsku dosiahli dohodu o usporiadaní referenda o nezávislosti. Španielske úrady túto iniciatívu okamžite zamietli ako protiústavnú a nezákonnú.
2016 – Matteo Renzi, predseda talianskej vlády, odstúpil z funkcie po tom, čo bol v referende porazený jeho reformný program.