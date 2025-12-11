So stredou je skončená ligová fáza najsilnejšej európskej futbalovej klubovej súťaže – Ligy majstrov. Za nami je šesť kôl, jeseň rýchlo ubehla a pred nami je teraz trochu dlhšia prestávka, ale nie taká dlhá, aká bývala skôr.
Futbalisti sa v rámci Ligy majstrov na trávniky vrátia koncom januára 2026, keď dohrajú aktuálnu, teda ligovú fázu a na programe budú ešte dve kolá.
Tie sa hrať konkrétne budú 20. a 21. januára, tiež 28. januára. V poslednom kole všetky duely odštartujú v ten istý deň a v rovnakom čase.
Kolo za nami prinieslo množstvo zaujímavých súbojov, ale aj výsledkov. Už po tomto cykle sa črtajú mená tímov, ktoré finišovať budú v Top 8. Jediným maximálnym účastníkom v doterajšej časti je londýnsky Arsenal, ktorý je zároveň mužstvo s najlepšou obranou, keďže na šiestich zápasoch prijali iba jeden gól.
K tomu, Arsenal za sebou má skutočne niektoré veľmi ťažké zápasy a v nich dosiahol triumfy.
Napríklad, nad mníchovským Bayernom doma vyhrali 3 : 1 a proti madridskému Atléticu tiež doma boli ešte presvedčivejší a triumfovali 4 : 0. V posledných dvoch kolách Arsenal za chotárom zohrá s Interom a doma uvíta Kairat, takže je celkom blízko ku postupu do Top, ale aj ku konečnému prvému miestu po ligovej časti.
V stredu Gunners za chotárom vyhrali nad belgickým Clube Brugge až 3 : 0, potvrdili dobrú formu a skutočnosť, že sú na správnej ceste a konkurenční tak v Premier lige, ako aj na európskej scéne.
Medzi klubmi, ktoré sú blízko ku prvým ôsmim miestam a priamemu postupu do osemfinále je aj Bayern, ktorý prehral len proti spomenutému Arsenalu a zatiaľ vlastní druhú priečku. Bavori v januári vystúpia proti belgickému celku Union Saint-Gilloise a potom aj proti holandskému PSV. V oboch stretnutiach budú favoritmi, takže je ich postup veľmi pravdepodobný.
Prehľad doterajších kôl a výkony klubov
Po Bayerne nasledujú tri tímy, ktoré inkasovali zatiaľ 13 bodov. Sú to aktuálny majster Európy PSG, tiež Manchester City, ktorý v derby 6. kola v Madride výsledkom 2 : 1 zdolal Real Madrid a je tu aj talianska Atalanta.
Klub z mesta Bergamo prehrával proti Chelsea, ale zvrátil výsledok na 2 : 1 a tak sa momentálne môže pýšiť faktom, že sú na najvyššom mieste v tabuľke spomedzi všetkých talianskych predstaviteľov.
Top 8 uzavierajú s dvanástimi bodmi Real a Atlético Madrid a rovnaký počet bodov, ale slabšie gólové skóre má aj Liverpool.
Veľmi zaujímavo bude aj v boji o pozície 9 až 24, čiže o miesta, ktoré prinášajú play-in, čiže prvé eliminačné kolo.
Zdá sa, že sú jednotlivé celky v tom isté, ako napríklad Borussia Dortmund, Chelsea, Tottenham Hotspur, Sporting či Barcelona. Tieto mužstvá však stále majú dobrú šancu aj na Top 8.
Nižšie sú aj kluby, ako Olympique Marseille, Juventus, Galatasaray, Monaco a ďalšie.
Pod čiarou sú ako prvé Benfica, Pafos a Union. V najťažšej pozícii sú v prvom rade Kairat a Villarreal, celky ktoré získali len bod, kým tri na konte majú Bodø/Glimt, Slávia Praha a Ajax.
Ako sme spomenuli, pred nami je šesťtýždňová prestávka a potom nasledovať budú záverečné boje o postup.
Po skončení ligovej fázy sa zápasy prvého eliminačného kola hrať budú v druhej polovici februára. Osemfinále na programe bude v marci, štvrťfinále sa hrať bude v apríli a semifinále v máji.
Veľké finále 71. vydania Uefa Champions League je plánované na 30. mája a hostiteľom bude Budapešť.