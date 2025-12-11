Pedagogická fakulta Mateja Bela v Banskej Bystrici dnes o 18.00 h organizuje užitočné online stretnutie o témach spojených so vzdelávaním.
Zapojiť sa možno prostredníctvom webovej stránky Vzdelávanie Slovákov a Sloveniek v zahraničí – PF UMB. Témou webinára bude prednáška Mgr. Ruženy Čiliakovej, PhD., Kreatívne aktivity s komunikačnými kockami a Hláskovo – čo sme vám ešte nepovedali, a Mgr. Zuzany Kováčovej Švecovej, PhD. Podujatie sa koná za podpory Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.
Kontakt: zuzana.kovacova@umb.sk
Link na prihlásenie tu: https://us06web.zoom.us/j/9186717200?omn=81463449178