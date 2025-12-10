Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes v telefonickom rozhovore s rumunským prezidentom Nicusorom Danom hovorili o veľkých energetických projektoch, ktoré prispejú k bezpečnosti a stabilite oboch krajín.
Jeden z projektov s najväčším významom je diaľnica Belehrad – Temešvár, ktorou by sa tieto dve mestá spojili cestou v trvaní len jednej hodiny, a táto komunikácia by ešte viac posilnila naše vzťahy a uľahčila život občanom na obidvoch stranách hranice.
Prezident Vučić ešte vyjadril potešenie, že Rumunsko potvrdilo účasť na EXPO 2027, udalosti, ktorá má kľúčový význam pre rozvoj Srbska a regiónu.