1351 – uhorský kráľ Ľudovít I. vydal Veľký dekrét, ktorým potvrdil Zlatú bulu Ondreja II.
1475 – narodil sa taliansky rímskokatolícky kňaz Giovanni de’ Medici, ktorý ako pápež Lev X. od roku 1513 až do svojej smrti v roku 1521 ako veľký mecenáš umenia urobil z Ríma centrum európskej kultúry. Napriek veľkému úsiliu, vrátane exkomunikácie zakladateľa protestantskej cirkvi v Nemecku Martina Luthera, sa mu nepodarilo potlačiť náboženské reformačné hnutie začaté počas jeho pontifikátu a zabrániť vytvoreniu protestantskej cirkvi.
1792 – narodil sa rakúsky katolícky kňaz Joseph Mohr, známy ako autor známej vianočnej piesne Tichá noc.
1843 – narodil sa nemecký bakteriológ Robert Koch, laureát Nobelovej ceny z roku 1905 za objavenie pôvodcu tuberkulózy.
1858 – Ondrejský snem zosadil z trónu srbské knieža Aleksandara Karađorđevića. Kniežaťom sa opäť stal Miloš Obrenović a za jeho nástupcu bol vyhlásený jeho mladší syn Mihailo Obrenović.
1882 – narodil sa nemecký fyzik Max Born, jeden zo zakladateľov kvantovej mechaniky.
1894 – v Paríži bola otvorená prvá svetová automobilová výstava, na ktorej sa predstavilo deväť výrobcov.
1903 – zomrel v Prahe jazykovedec a publicista Martin Hattala.
1941 – Nemecko a Taliansko vyhlásilo vojnu USA.
1946 – na Valnom zhromaždení OSN bol založený Detský fond (UNICEF). Pôvodne sa volal Mimoriadny medzinárodný fond na pomoc deťom.
1958 – zomrela v Prahe spisovateľka, novinárka a jedna z prvých obhajkýň emancipácie slovenských žien Hana Gregorová, manželka dramatika a spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského.
1983 – pápež Ján Pavol II. sa ako prvá hlava katolíckej cirkvi zúčastnil na evanjelických bohoslužbách. Stalo sa tak v Ríme pri príležitosti 500. výročia narodenia Martina Luthera.
1990 – v Albánsku bolo povolené vytváranie opozičných politických strán.
1993 – na zoznam Svetového dedičstva kultúrnych pamiatok UNESCO boli zapísané tri lokality zo Slovenska: Banská Štiavnica, Vlkolínec a Spišský hrad.
1997 – po dlhotrvajúcom úsilí bol v japonskom Kjóte prijatý Kjótsky protokol.
2001 – Čína sa stala členom Svetovej obchodnej organizácie.