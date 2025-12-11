V Klube pre denný pobyt sa včera v Starej Pazove konal okrúhly stôl na tému Denný pobyt pre mladé a dospelé osoby s invaliditou – Môj kútik v meste 4. Do projektu bolo zapojených 22 užívateľov, ako aj 8 spolupracovníkov a odborných sociálnych pracovníkov Strediska pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova.
Denný pobyt je zariadenie sociálnej ochrany, ktoré poskytuje služby osobám, ktoré sú pre naplnenie svojich každodenných potrieb odkázané na pomoc iných osôb, najčastejšie členov rodiny, z toho dôvodu, že sú ich sebaobslužné schopnosti obmedzené nepriaznivým zdravotným stavom, invaliditou alebo navŕšením dôchodkového veku.
Poskytovaním služby denného pobytu užívatelia v organizovanom prostredí, ktoré je pod dozorom, napĺňajú životné potreby, zlepšujú osobnú a spoločenskú zodpovednosť, rozvíjajú zručnosti, získavajú nové vedomosti, rozvíjajú samostatnosť a iné funkcie dôležité pre život.
Služba denného pobytu zabezpečuje pozitívnu a zmysluplnú činnosť mimo rodiny a členom rodiny voľný čas na prácu a iné aktivity.
Projekt už štvrtý rok realizuje Stredisko pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova za podpory Obce Stará Pazova. Tohtoročný cyklus trval šesť mesiacov. Na okrúhlom stole boli predstavené aktivity a ciele projektu, ktorým je utvorenie zariadenia denného pobytu vo forme trvalej služby sociálnej ochrany mladých a dospelých osôb s invaliditou, ktoré je v príslušnosti lokálnej samosprávy.