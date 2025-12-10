Humanitárna akcia, ktorá vznikla z iniciatívy Evanjelickej cirkvi zo Slovenska v spolupráci s kovačickým Strediskom pre sociálnu prácu už 16 rokov spája dobrovoľníkov a deti v náhradných rodinách, deti sociálne znevýhodnených rodín, ako aj deti s vývojovým postihnutím, čiže užívateľov Denného pobytu v Kovačici, ktoré riadi Stredisko pre sociálnu prácu Kovačica.
Hlavným organizátorom je farár CZ Liptovský Mikuláš Jozef Havrila, ktorý do Kovačice prišiel s Petrom Cagalom. Delegáciu zo Slovenska privítala riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Kovačica Dušanka Petráková, po čom spoločne navštívili aj Obecný dom.
Vedenie Obce Kovačica v čele s predsedom Petrom Višnjičkim menovanému farárovi vyjadrilo vďaku udelením zlatej plakety za dlhoročnú obetavú prácu. V rámci návštevy Kovačice osobne mu ju odovzdal predseda Višnjički.
Balíčky sú zatiaľ skladované v Stredisku pre sociálnu prácu, s ktorým uvedený cirkevný zbor spolupracuje nepretržite už šestnásť rokov prostredníctvom projektu menom Koľko lásky sa vmestí do škatule topánok.
Balíčky budú v druhej polovici decembra, čiže pred Vianocami, odovzdané tým, pre ktorých sú určené.