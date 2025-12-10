Knižnica 13. októbra v Pivnici dnes získala viac než 60 nových slovenských knižných titulov, čím sa výrazne rozšíril jej fond kníh v slovenskom jazyku. Knižnica je vysunutou pobočkou Národnej knižnice Veljka Petrovića z Báčskej Palanky.
Iniciatíva k doplneniu knižničného fondu vznikla v Miestnom odbore Matice slovenskej v Pivnici. „Zhodli sme sa, že dedinská knižnica potrebuje nové slovenské tituly pre deti aj dospelých. Podobný projekt sa osvedčil aj v Základnej škole 15. októbra. Obidve knižnice sa vďaka podpore ÚSŽZ podstatne obohatili, čo čitatelia – žiaci a dospelí určite ocenia,“ uviedla predsedníčka MOMS Pivnica Tatiana Naďová.
Do knižnice pribudli rozprávkové knihy, romány, odborné a populárno-náučné diela či poézia – výber, ktorý osloví rôzne vekové skupiny. Nové tituly priniesli do knižnice žiaci pivnickej základnej školy spolu s učiteľkou Tatianou Naďovou a profesorkou slovenského jazyka Vesnou Kámaňovou.
Knihy prebrala vedúca pobočky Božana Apićová, ktorá sa za iniciatívu srdečne poďakovala. Nové publikácie budú v krátkom čase zaradené do knižničného fondu a sprístupnené všetkým čitateľom.