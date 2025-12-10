Gymnázium Branka Radičevića zorganizovalo ďalšiu edukačnú debatu. Včera sa okolo 40 žiakov staropazovského gymnázia zúčastnilo interaktívnej prednáške o urbánnej bezpečnosti. Hostkou bola Jelena Dinićová zo študijného programu pre bezpečnosť Univerzity Singidunum v Belehrade a o význame tejto edukačnej debaty hovorila Ľudmila Rakočevićová, riaditeľka Gymnázia Branka Radičevića.
Dinićová porozprávala tretiakom a štvrtákom o tzv. bezpečnosti v meste. Ako uviedla, podľa oficiálnych údajov Spojených národov 60 percent populácie žije v mestách a mestá zaberajú len 3 percentá celkového povrchu planéty. Žiaci sa dozvedeli, ako sa správať pri nebezpečenstvách, akými sú zemetrasenie, požiare, záplavy, chemické, rádioaktívne či nukleárne katastrofy alebo terorizmus. Žiaci predviedli aj ukážkové cvičenie, akoby sa v prípade nebezpečenstva zachovali. Dozvedeli sa, že bezpečnosť je široký pojem, čo všetko zahŕňa a bližšie zistili, aké správne kroky treba urobiť, aby boli v prípade potreby, čo najviac v bezpečí.