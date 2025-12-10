1520 – vo Wittenbergu Martin Luther spálil pápežskú bulu Exsurge Domine pápeža Leva X. spolu so scholastickými listinami a Kanonickým právom.
1830 – narodila sa jedna z najväčších amerických poetiek Emily Dickinsonová, ktorá je spolu s básnikom Waltom Whitmanom považovaná za zakladateľku modernej nezávislej americkej poézie. Zomrela roku 1886.
1866 – narodil sa v Ružomberku lekár, spisovateľ a prekladateľ Dušan Makovický, známy ako osobný lekár veľkého ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého a šíriteľ jeho duchovného odkazu. Jeho najznámejším dielom sú Jasnopolianske zápisky.
1868 – vo Veľkej Británii v Londýne dali do prevádzky prvý dopravný semafor na svete.
1898 – Parížskym mierom sa skončila španielsko-americká vojna.
1914 – narodil sa v Hybiach básnik a prekladateľ Július Lenko, autor zbierok Hviezdy ukrutnice, Stužková slávnosť, Čakaj ma pri púpavách a Večerné verše. Jeho tvorba sa vyznačuje nadrealistickými, symbolistickými prvkami ústiacimi do reflexívnej lyriky.
1926 – zomrel srbský štátnik Nikola Pašić, jeden zo zakladateľov Radikálnej strany v roku 1881 a jej vodca, tvorca Vidovdanskej ústavy z roku 1921, prvej ústavy Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov.
1928 – narodil sa v Závažnej Porube básnik a prekladateľ Milan Rúfus, ktorý svojou tvorbou priniesol výrazný posun do slovenskej poézie. Všímal si hlavne osud obyčajného človeka a jeho utrpenia, ale aj radosti či vzdor. Debutoval zbierkou Až dozrieme.
1948 – Valné zhromaždenie OSN prijalo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv.
1979 – Nobelovu cenu za mier prevzala Matka Tereza, rádová sestra pomáhajúca najchudobnejším obyvateľom Indie.
1996 – juhoafrický prezident Nelson Mandela podpísal ústavu, ktorá zrovnoprávnila pred zákonom všetkých občanov bez ohľadu na rasu, čo bol posledný akt pri likvidácii systému apartheidu.